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BM'den ABD Yüksek Mahkemesi'nin "sığınmacı" kararına eleştiri

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic:- (ABD Yüksek Mahkemesi'nin sığınmacı kararı) Bu kararın sığınmacılar üzerindeki etkisinden dolayı üzgünüz. Şiddet veya zulümden kaçan insanların uluslararası korumaya ve yürürlükteki iltica prosedürlerine tam olarak erişebilmeleri gerektiğini yineliyoruz"

13 Eylül 2019 Cuma 20:10
BM'den ABD Yüksek Mahkemesi'nin "sığınmacı" kararına eleştiri

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK), ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırma getirmesi talebini onaylamasından, üzüntü duyulduğu bildirildi.

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, tüm göçmenlerin sığınma başvurusu yapmaya hakkı olduğunu ve bu kişilere uluslararası koruma sağlanması gerektiğini vurguladı.

Mahecic, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını eleştirerek, "Bu kararın sığınmacılar üzerindeki etkisinden dolayı üzgünüz. Şiddet veya zulümden kaçan insanların uluslararası korumaya ve yürürlükteki iltica prosedürlerine tam olarak erişebilmeleri gerektiğini yineliyoruz." dedi.

ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin kimlik tespitlerinin hızlıca yapılması çağrısında bulunan Mahecic, bu kişilerin sığınma hakkı da dahil olmak üzere hak ettikleri tüm ihtiyaçlarının ve güvenliklerinin sağlanmasının şart olduğunu kaydetti.

Sözcü Mahecic, "sığınacak bir liman" arayan aileler ve ebeveynlerinden koparılmış çocukların kaderinden endişe duyduğunu sözlerine ekledi.

ABD Yüksek Mahkemesi, önceki gün Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırma getirilmesi talebini onaylamıştı.

Karara dair sevincini Twitter'dan paylaşan Trump, "Sınır ilticasında büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi kazanımı!" ifadesini kullanmıştı.

Başkanlık kampanyası boyunca ABD'ye yönelik iltica ve göçmen akınını büyük ölçüde bitireceği sözünü veren Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:10
  1. ABD Yüksek Mahkemesi
  2. ABD Yüksek Mahkemesi'
  3. BM
  4. BMMYK
  5. BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic

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