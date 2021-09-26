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Dünya BM’de yarın Kıbrıs zirvesi yapılacak
Dünya

BM’de yarın Kıbrıs zirvesi yapılacak

Kıbrıs’taki çözümsüzlüğü bitirme amacındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) girişimleri sürüyor...

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:43:00 -
BM’de yarın Kıbrıs zirvesi yapılacak

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’ta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü bir görüşme gerçekleştirecek. Tatar, üçlü görüşme öncesi dün de Guterres ile bir araya gelerek, iki devletli çözümü anlattı.

Bu arada Tatar, Anastasiadis’in, BM’deki konuşmasını eleştirerek, “Rum lider, son derece saldırgan bir üslupla Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’ye karşıbilinen iddia ve suçlamalarını tekrarlamıştır. Anastasiadis, 1963’te kendi elleriyle yıktıkları Kıbrıs ortaklık Cumhuriyeti’ne geri dönüşü savunarak tarihin akışını geri çeviremez” dedi.

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