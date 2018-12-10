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BM'de önemli karar! 164 ülke onayladı

Birleşmiş Milletler üyesi olan 164 ülke, Göçmen Paktı'na onay verdi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12
BM'de önemli karar! 164 ülke onayladı

Birleşmiş Milletler üyesi 164 ülke küresel ölçekte ilk göç anlaşması olarak kabul edilen Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Paktı kabul etti.

Fas'ın Marakeş kentinde bir araya gelen Birleşmiş Milletler'e üye 164 ülke, BM'nin küresel ölçekte ilk göç anlaşması olarak kabul edilen Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Paktı kabul etti. Göçmen işçilere ve mültecilere muamele konusunda uluslararası standartları belirleyen Birleşmiş Milletler Göç Paktı, 164 ülkenin oyuyla kabul edildi.

"İlk uluslararası sözleşme"

Tam adı "Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç" olan 34 sayfalık metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor. 23 hedefin yer aldığı paktta, ülkelerin göçmenlerin mesleki kabiliyetlerini teşvik etmesi, çocukların eğitimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan tanıması, sınırların daha iyi kontrol edilmesi gibi hedefler bulunuyor. Hukuki açıdan bağlayıcılığı bulunmayan pakt, göçmen işçiler ve mültecilere muamele konusunda uluslararası standartların geçerli kılınmasını öngörüyor. Ülkelerden kaçış nedenleri ile mücadele de paktın hedefleri arasında yer alıyor. Daha önce ABD, Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti de pakta ilişkin çekincelerini dile getirmiş ve kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12
  1. BM
  2. Birleşmiş Milletler

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