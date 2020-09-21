BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile video konferans yoluyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları, bugün Genel Kurul sekreterliğine seçilen ilk Türk diplomat Volkan Bozkır’ın konuşması ile başladı.

Rekor sayıda ülke liderinin katılması beklenen toplantıya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de video mesaj ile katıldı.

Aliyev, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra 2 Mart 1992 tarihinde Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olduğunu belirtti. Aliyev, bağımsızlığın en yüksek değer olduğunu ve Azerbaycan halkının her zaman özgür ve bağımsız bir devlette yaşama ümidinin ve arzusunun bir tezahürü olduğunu bildirdi.

Aliyev, yaklaşık 30 senelik bağımsızlık döneminde Azerbaycan'ın çeşitli alanlarda büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

BM’ye katılan bütün üye devletlerin, herhangi bir ülkenin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmaktan kaçınmayı taahhüt ettiklerini anımsatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ın ise yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal ettiğini, ülkelerine karşı askeri güç kullandığını vurguladı.

"Ermenistan bu kararları görmezden geliyor"

Aliyev, Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesini ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ çevresindeki yedi bölgeyi işgal ettiğini, 1993'te kabul edilen dört BMGK kararının Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen, derhal ve koşulsuz geri çekilmesini talep ettiğini, ancak Ermenistan'ın bu kararları hala görmezden geldiğini kaydetti.

"Azerbaycan halkına etnik temizlik yaptılar"

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik yaptığını bildiren Aliyev, bir milyondan fazla Azerbaycanlı mültecinin yerinden edildiğini, Ermenistan'ın Hocalı Soykırımı'nı gerçekleştirdiğini, bir düzineden fazla ülkenin Hocalı soykırımını tanıdığını ifade etti.

"Eserlerimizi tahrip ettiler"

Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarda uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ederek kanun dışı yerleşim politikası izlediğini söyleyen Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına ait dini ve tarihi eserleri de tahrip ettiğini bildirdi.

Aliyev, Ermenistan’ın kasıtlı olarak temas hattı ve Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki sivil halkı hedef aldığını kaydetti.

Ermenistan'ın Tovuz provokasyonu

Ermenistan'ın son provokasyonunu Temmuz'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaptığını belirten Aliyev, Tovuz bölgesinde top atışları sonucu askerlerinin ve bir sivilin öldürüldüğünü, sivil altyapının ise ağır hasar gördüğünü belirtti.

Ermeni sabotaj grubunun temas hattını geçmeye çalıştığını, ardından grubun liderini tutukladıklarını kaydeden Aliyev, grubun Azerbaycan askerlerine ve sivillere karşı terör eylemleri planladığını kabul ettiğini söyledi.

"Ermenistan Başbakanı kasıtlı olarak ihlal ediyor"

Ermenistan Başbakanı'nın, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuk yaptığı görüşmelerin özünü ve formatını kasti olarak ihlal ettiğine dikkat çeken Aliyev, ‘Karabağ Ermenistan’dır’ sözünün müzakere sürecine ciddi bir darbe olduğunu bildirdi.

Ermenistan Başbakanı'nın müzakere sürecinde asılsız koşullar ortaya koyduğunu, Azerbaycan tarafından kabul edilemez olan ‘yedi şart’ın Azerbaycan tarafından reddedildiğini belirten Aliyev, barış için tek şartlarını açıkladı.

"Barış için tüm topraklarımızdan geri çekilmeleri gerekiyor"

Aliyev, barış için Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından Ermeni silahlı kuvvetleri geri çekilmesi gerektiğini ifade ederek tüm dünyanın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiğine işaret etti.

"Azerbaycan'ı tehdit ediyorlar"

Ermenistan Başbakanı'nın Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlara katılmak durumunda kalacak on binlerce sivilden oluşan silahlı sivil gönüllü gruplarının kurulduğunu duyurduğunu söyleyen Aliyev, bu durumun Ermeni liderliğinin yeni saldırgan niyetini açıkça gösterdiğini, Ermenistan Savunma Bakanı'nın Azerbaycan'ı ‘yeni topraklar için yeni savaş’ açıklamaları ile tehdit ettiğini belirtti.

"Sorumluluk Ermenistan yönetiminin"

Aliyev, agresif söylem ve provokasyonların, Ermenistan'ın ülkelerine karşı yeni bir saldırıya hazırlandığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Aliyev, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri Ermenistan'ın daha fazla askeri saldırganlığından kaçınmaya çağırdı.

Aliyev, provokasyonların ve gerilimlerin tırmanmasının sorumluluğunun Ermenistan'ın liderliğine ait olduğunu sözlerine ekledi.