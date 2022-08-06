İklim, enerji ve mobilite başlığı altında yer alan tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler hedefleyen ESCALATE Projesi ile BMC, Avrupa Komisyonundan en yüksek puanı aldı.

Proje ile ağır ticari araçlarda temiz enerji kaynakları kullanılarak geleneksel olarak kullanılan benzin ve dizel gibi fosil yakıtlara bağımlılığının azaltılması ve sıfır emisyon değerine ulaşılması planlanıyor. Projedeki tüm paydaşlarla geliştirilecek olan çevre dostu BMC çekicinin 800 kilometrelik menzile ulaşması hedefleniyor. Projede ağır vasıta yük taşıtlarında sıfır emisyona ulaşmak için 3 ana alanda yenilikçi konseptler geliştirilecek. Bu konseptler, aracın çok daha verimli ve uygun maliyetli altyapı sistemlerine sahip olmasını sağlayacak.

Şebeke dostu ve hızlı şarj altyapı sistemlerinin tasarımını ve filoların kapasitesini, kullanılabilirliğini, hızını dikkate alan dijital ve yapay zeka tabanlı yönetim sistemlerinden oluşacak. Böylelikle ağır yük taşıma sektöründe sıfır emisyon değerlerine ulaşılarak sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulacak. TÜBİTAK koordinasyonunda FEV Almanya ve Surrey Üniversitesinin destekleriyle dünya çapında 37 paydaşın yer aldığı proje Ocak 2023’te başlayacak.