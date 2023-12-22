BM yine soykırımı destekledi! Gazze tasarısı 4. kez ertelendi

BM Güvenlik Konseyi, Gazze gündemi konusunda bir kez daha görüş birliğine varamadı. Gazze Şeridi'nde “düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması” ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması” çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 4’üncü kez ertelendi.

Geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana ertelenen oylamanın, yarın yapılacağı öğrenildi.

Değişiklik yapılmıştı

Karar tasarısının ilk hali ABD’nin itirazı nedeniyle tartışma konusu olmuş, ABD’nin insani yardımların bölgeye engelsiz ulaştırılması için “çatışmalara ara verilmesi” şeklindeki çağrıya karşı çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

Bunun üzerine karar tasarısında yapılan değişiklikte, genişletilmiş insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması için “acil adım atılması” ve “çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması” çağrılarına yer verilmişti.

Tasarının ilk halinde yer alan “BM Genel Sekreteri'nin yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması” talebi de müzakerelerin sonunda “Genel Sekreterin Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü” ataması şeklinde değiştirilmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO