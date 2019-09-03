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BM: “Yemen’de savaş suçları işlenmiş olabilir”

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki saldırılara ve yapılan katliama dair bir heyet oluşturdu.

03 Eylül 2019 Salı 15:32
BM: “Yemen’de savaş suçları işlenmiş olabilir”

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki saldırılara ve yapılan katliama dair bir heyet oluşturdu. BM heyeti, soruşturma kapsamında hazırladığı raporda Yemen’de savaşan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ,Yemen hükümeti ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve savaş suçları işlemiş olabileceklerini açıkladı.


Raporda, "Yemen’deki Suudi-BAE liderliğindeki koalisyonun hava saldırıları ‘savaş suçları anlamına gelebilir" denildi. BM heyeti, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne Yemen suçlarında şüphelilerin gizli listesini verdiğini ve Husilerin, Yemen’deki şehirleri bombaladığına ve savaş suçları oluşturabilecek kuşatmaya benzer eylemleri yaptıklarına dikkat çekti. BM heyeti raporunda, "ABD, İngiltere, Fransa ve İran da Yemen’deki savaş suçlarına dahil olabilir ve Yemen’de ihlalleri telafi edilmeli" ifadesi kullanıldı. BM heyeti, Yemen’deki suçlularını cezalandırma prensiplerini aktifleştirme çağrısında bulunurken, uluslararası toplumu, ülkedeki barış süreci ilerlemeye davet etti.



BM, daha önce Husiler ve koalisyonu suçladı


Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, 2017’deki ihlallerle ilgili bir rapor yayınladı. Koalisyon hava saldırılarının sivil kayıplara neden olduğunu ve yerleşim bölgelerini, pazarları ve düğünleri vurduğunu açıklamıştı.


BM heyeti, koalisyonun Husilerin kontrol ettiği alanlarda silah kaçakçılığını durdurmak için deniz ve hava kısıtlamalarının uluslararası insan halkları kuralını ihlal edebileceğini, Sana Havaalanının fiilen kapatılmasının hasta ve yaralıları koruma ilkesini ihlal edebileceğini açıkladı.



24 milyon Yemenli yardıma muhtaç


BM heyeti, Yemen’de 24 milyondan fazla insanın hayatta kalmak için yardıma muhtaç olduğunu belirtti. Raporda, Yemen’de, savaş taraflarına ve uluslararası topluluğa karşı büyük bir sorumluluk düştüğü ifade edildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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