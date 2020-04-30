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Dünya

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten Marib açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in kuzeyinde yer alan Marib kentindeki saldırıların barış çabalarını baltaladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 04:04:00 -
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten Marib açıklaması

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marib Valisi Sultan el-Arade ile internet üzerinden gerçekleştirdiği görüşmede, askeri alanda tırmanan gerginlik ve ülke genelinde ateşkes konusunu ele aldıklarını kaydetti.

Griffiths, "Marib'in çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini bir kez daha vurguladım. Marib'deki saldırılar barış çabalarını baltalamak ve insani durumun kötüye gitmesine neden olmaktan başka işe yaramıyor." ifadesini kullandı.

Marib'de, hükümet güçleri ile Husi milisler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son olarak 25 Nisan'da Yemen ordusu, kentte Husilere ait 3 askeri birliği yok ettiğini duyurmuştu.

Ülkede petrol merkezlerinden sayılan Marib'in büyük kısmı, Yemen ordusunun kontrolünde bulunuyor. Kentteki bazı noktaları elinde tutan Husiler, kontrol alanlarını genişletmek için çaba göstermeye devam ediyor.

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