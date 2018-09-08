BM: Yemen barış görüşmeleri başarısız oldu

BM’nin Yemen temsilcisi Martin Griffith basına yaptığı açıklamada, Cenevre’de hazır bulunması sebebiyle Yemen hükümetini takdir ettiğini belirterek, yaptıkları istişarelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Griffith, Umman’ın başkenti Maskat’a ve Sana’ya dönerek, Cenevre’de hükümet delegasyonu ile yaptıkları müzakereleri Husi liderliğine sunacağını söyledi. Griffith, Husilerle cezaevindekilerin serbest bırakılması ve Sana Havaalanı'nın insani meseleler için açılması konusunu da görüşeceğini belirterek, Yemenli taraflar arasında ikinci tur görüşmeler hakkında konuşmanın şimdilik erken olduğunu söyledi.

Yemen’de hükümet ve Husiler arasında 6 Eylül’de yapılması planlanan Cenevre istişarelerinin, Husilerin tedavisi yurt dışında yapılacak yaralı askerlerin de kendilerini getirecek uçakta bulunması ve Sana’ya geri dönüşlerinin garanti edilmesi şartının sağlanmaması sebebiyle 8 Eylül’e ertelendiği belirtildi.