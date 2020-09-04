  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM uzmanları, Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası konusunda "endişeli"
Aktüel

BM uzmanları, Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası konusunda "endişeli"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:24:44 -
BM uzmanları, Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası konusunda "endişeli"

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletlerden (BM) bir grup uzman, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası konusunda duydukları endişeyi ifade etti.

Çin’e gönderilen 14 sayfalık mektupta BM uzmanları, Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası'nda “bölücülük ve yıkıcılık olarak tanımlanan suçların geniş kapsamına ilişkin endişelerini” kaleme aldı.

Uzmanlar, yasa kapsamındaki suç teşkil edecek bireysel eylemlerin "belirsiz ve açık uçlu" olduğu değerlendirmesi yaptı.

BM uzmanları, Hong Kong Temel Yasası kapsamında güvence altına alınan "insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması gerektiğini" belirten maddenin Ulusal Güvenlik Yasası'na eklenmesi tavsiyesinde bulundu.

Mektupta, "Güvenlik ve insan haklarının birbiriyle iç içe olduğunun ve ayrı olmadığının altını çiziyoruz." ifadesine yer verildi.

- Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. İlgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!
Gündem

Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

‘Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, birçok ülkede binlerce can alırken, birçok ülkede ekonomik yıkımları da beraberinde getirdi. Avrupa’da i..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı
Ekonomi

Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Son 8 ayda en çok kazandıran 2 yatırım aracı olan altın ve gümüşte Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karara göre altın ve gümüş için belirlen..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı