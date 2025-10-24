BM uyardı: Güney Sudan'da iklim değişikliği 'yıkıcı' insani krize yol açıyor
Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), ülkede iklim değişikliğinin "zincirleme etkilerinin giderek daha görünür ve yıkıcı" hale geldiğini açıkladı. Sağanak ve sellerin son yılların en kötüsü olduğu belirtilirken, yükselen su seviyeleri nedeniyle ülkenin tam kapsamlı bir insani krize sürüklenme tehlikesi olduğu aktarıldı.
Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'ndan (UNMISS) yapılan yazılı açıklamada, günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar ve taşkınların ülkenin dört bir yanındaki toplulukları yerinden ettiği bildirildi.
SEL FELAKETİ VE YIKIM
Açıklamada, Güney Sudan'daki sel felaketinin son yılların en kötü felaketlerinden biri olduğu vurgulandı.
Özellikle Büyük Pibor İdari Bölgesi'nde yaşanan selin 43 binden fazla kişiyi etkilediği, evleri, geçim kaynaklarını ve kritik altyapıyı tamamen yok ettiği belirtildi.
SAĞLIK KRİZİ TEHLİKESİ
Yükselen su seviyesi ile birlikte ciddi sağlık endişeleri de baş gösterdi. Durgun sularda hızla yayılan sıtma ve su kaynaklı hastalıklar nedeniyle yalnızca iki ay içinde 5 binden fazla vaka bildirildiği aktarıldı.
UNMISS, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ülkede, durumun tam kapsamlı bir insani krize dönüşebileceği konusunda uyardı.
