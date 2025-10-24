BM uyardı: Güney Sudan'da iklim değişikliği 'yıkıcı' insani krize yol açıyor

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'ndan (UNMISS) yapılan yazılı açıklamada, günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar ve taşkınların ülkenin dört bir yanındaki toplulukları yerinden ettiği bildirildi.

SEL FELAKETİ VE YIKIM

Açıklamada, Güney Sudan'daki sel felaketinin son yılların en kötü felaketlerinden biri olduğu vurgulandı.

Özellikle Büyük Pibor İdari Bölgesi'nde yaşanan selin 43 binden fazla kişiyi etkilediği, evleri, geçim kaynaklarını ve kritik altyapıyı tamamen yok ettiği belirtildi.

SAĞLIK KRİZİ TEHLİKESİ

Yükselen su seviyesi ile birlikte ciddi sağlık endişeleri de baş gösterdi. Durgun sularda hızla yayılan sıtma ve su kaynaklı hastalıklar nedeniyle yalnızca iki ay içinde 5 binden fazla vaka bildirildiği aktarıldı.

UNMISS, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ülkede, durumun tam kapsamlı bir insani krize dönüşebileceği konusunda uyardı.