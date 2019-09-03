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BM toplantılarına ameliyat engeli

Geçtiğimiz yıl uğradığı saldırı sonucu dördüncü kez ameliyata girecek olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tekerlekli sandalyede dahi olsa Birleşmiş Milletler genel kurul toplantılarını katılacağını açıkladı.

03 Eylül 2019 Salı 11:43
BM toplantılarına ameliyat engeli

Geçtiğimiz yıl uğradığı saldırı sonucu dördüncü kez ameliyata girecek olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tekerlekli sandalyede dahi olsa Birleşmiş Milletler genel kurul toplantılarını katılacağını açıkladı.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, 2018 yılının Eylül ayında seçim kampanyası esnasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından dördüncü kez ameliyat olacağı ve Birleşmiş Milletler genel kurul toplantılarını kaçıracağı belirtildi. Toplantılara katılmak isteğini belirten Bolsonaro, "Toplantıya katılıp Amazon yangınlarını konuşmak istiyorum" dedi. Bolsonaro’nun doktoru Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan ameliyat sonrası Bolsonaro’nun 10 gün dinlenmesi gerektiğini açıkladı. Bolsonaro ise yaptığı açıklamada 24 Eylül’de gerçekleştirilecek BM Genel Kurul toplantısına tekerlekli sandalyede bile olsa katılacağını belirterek, "Toplantıya katılmak istiyorum. Amazon hakkında konuşacağım" ifadelerini kullandı. Bolsonaro’nun toplantılara katılamaması durumunda ise yerine bir temsilci gönderilecek.



80 binden fazla yangın


Amazon ormanlarında bu yıl 80 binden fazla yangın kaydedildi. Rekor sayıya ulaşan yangınlardan Bolsonaro sorumlu tutulurken, yangınlara müdahale edilmediği belirtiliyor. Bolsonaro ise yangınla mücadele için yeterli kaynaklarının olmadığını savunuyor.



Seçim kampanyası esnasında saldırıya uğramıştı


Bolsonaro, 2018 yılının Eylül ayında seçim kampanyası için gittiği Juiz de Fora kentinde katıldığı bir programda bıçaklanmıştı. Yapılan tıbbi operasyonlara ek olarak Bolsonaro’nun fıtık ameliyatı olacağı belirtildi. Bolsonaro’yu bıçaklayan Adelio Bispo de Oliveira ise akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz Haziran ayındaki duruşmada serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:43
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