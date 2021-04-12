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Dünya BM tesislerine Boko Haram saldırı düzenledi
Dünya

BM tesislerine Boko Haram saldırı düzenledi

Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın Birleşmiş Milletlerin (BM) 3 yardım tesisine düzenlediği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 02:40:00 -
BM tesislerine Boko Haram saldırı düzenledi

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borno eyaleti sınırındaki Damasak bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın BM yardım tesislerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, yaptığı açıklamada, saldırılarda 3 yardım tesisinin hedef alındığını söyledi.

Kallon, saldırıyı kınayarak, 10 yıldan uzun süredir ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki yardım görevlileri ve tesislerin terör örgütünün saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Saldırılar nedeniyle bölgedeki insani yardım görevlilerinin azaltılacağını aktaran Kallon, bu azaltmanın bölgedeki 8 bin 800 yerinden edilmiş kişiyi etkileyeceğini kaydetti.

Kallon, tüm silahlı grupların insani yardım operasyonları ve yardım görevlilerine ilişkin uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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