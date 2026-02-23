BM: "Sudan'da HDK'nin katliamları soykırıma işaret ediyor"

Bir BM inceleme heyeti, Sudan'ın Faşir kentinin kuşatılması ve ele geçirilmesi sırasında gerçekleştirilen ihlallere ilişkin kanıtların soykırıma işaret ettiğini tespit etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Darfur'un batı bölgesinde yer alan Faşir'i 18 aylık bir kuşatmanın ardından Ekim ayı sonunda ele geçirmişti.

İnceleme heyeti uzmanı Mona Rishmawi şu ifadeleri kullandı:

"Topladığımız kanıtlar, uzun süreli kuşatma, açlık ve insani yardımın reddedilmesi, ardından toplu katliamlar, tecavüz, işkence ve zorla kaybetme, sistematik aşağılama ve faillerin kendi beyanları dahil, geriye tek bir makul çıkarım bırakıyor. HDK, Faşir'deki Zaghava ve Fur topluluklarını tamamen ya da kısmen yok etme niyetiyle hareket etmiştir. Bunlar soykırımın ayırt edici özellikleridir."

Rapor, koruma altındaki bir etnik grubun üyelerini öldürmek, ciddi bedensel ve zihinsel zarara neden olmak ve grubun tamamen veya kısmen fiziksel olarak yok edilmesini sağlamak için hesaplanan yaşam koşullarını kasten uygulamak dahil olmak üzere en az üç temel soykırım eyleminin işlendiği sonucuna varıyor.

Bulguları "gerçekten dehşet verici" olarak nitelendiren İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, raporun sonuçlarını Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ne götüreceğini söyledi.

Bakan yaptığı açıklamada faillerin hesap verebilirliğini ve mağdurlar için adaleti sağlamak üzere uluslararası cezai soruşturmalar yapılması ve çatışmayı besleyen silah akışına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Rapor, uzun kuşatma sırasında şehrin kasıtlı olarak aç bırakıldığını ve tahrip edildiğini, bunun da nüfusu sistematik olarak zayıflattığını ve ardından gelen aşırı şiddete karşı savunmasız bıraktığını vurguluyor.

HDK birliklerinin Zaghava sivilleri ile şehri savunan silahlı gruplar arasında ayrım yapamadığı belirtilen raporda, "üç gün süren mutlak dehşet sırasında başta Zaghavalar olmak üzere binlerce kişi öldürüldü, tecavüze uğradı ya da kayboldu" ifade ediliyor.

Araştırmacılar HDK'nin Faşir'deki davranışlarını "daha önceki örneklerin ağırlaşması" olarak nitelendirirken, "bunun çok daha ölümcül bir ölçekte olduğunu ve açık uyarı işaretlerine rağmen zulmün önlenemediğini gösterdiğini" belirtti. Önleme ve hesap verebilirlik olmadan, "daha fazla soykırım eylemi riskinin ciddi ve devam etmekte olduğunu" kaydetti.

Kaynak: Mepa News