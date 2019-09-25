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BM Sekreteri'nden Türkiye'ye ziyaret! Tarih belli oldu

BM Genel Sekreteri Guterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:10
BM Sekreteri'nden Türkiye'ye ziyaret! Tarih belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak. 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:10
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