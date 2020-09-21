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Aktüel BM: Sana Havalimanı'nda uçuşların askıya alınması yardımların ulaşmasını geciktiriyor
Aktüel

BM: Sana Havalimanı'nda uçuşların askıya alınması yardımların ulaşmasını geciktiriyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 00:17:42 -
BM: Sana Havalimanı'nda uçuşların askıya alınması yardımların ulaşmasını geciktiriyor

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Sana Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alınmasının Yemen'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılması için 207 ton tıbbi yardımın gelişinin ertelenmesine yol açtığını duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA), yapılan yazılı açıklamada, "9 Eylül'de Sana Uluslararası Havalimanı'na uçuşların askıya alınması, Kovid-19'a karşı kullanılacak 207 ton tıbbi yardım ile insani yardım çalışanlarının varışının ertelenmesine yol açtı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, havalimanının yeniden uçuşa açılması çağrısı yapıldı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, 9 Eylül'de Sana Uluslararası Havalimanı'na, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle BM uçuşlarına kapatıldığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.


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