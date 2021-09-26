BM salonunu boş görünce isyan etti

Boş denecek kadar az sayıda kişinin olduğu salona hitap eden Mottley, BM için “liderlerin toplanıp birbirini dinlemediği, konuşup birbiriyle konuşmadığı örgüt” değerlendirmesinde bulundu.

gelmeyi bırakalım mı?



“Seslerini duyuramayan liderler daha kaç kez buraya gelmeli ve sonunda gelmeyi bırakmalı? diyerek serzenişte bulunan Mottley, “Sesimiz duyulmalı ve sözlerimizin değeri olmalı’’ dedi.



Kovid-19 salgını ve aşı dağıtımındaki adaletsizliğe de değinen Mottley, “Daha kaç kaç kişinin ölmesi gerek?” diye sordu.



Mottley, iklim değişikliğiyle mücadele içinse “Kaç ada devletinin sular altında kalması gerek? Dünya ne ile kumar oynanmayacağını biliyor. Bu ateşi kontrol edemezsek hepimizi yakar” dedi.