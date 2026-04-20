BM raporuyla İsrail’in iğrenç yüzü bir kez daha tescillendi! Filistinli kadın ve çocuklara cinsel şiddetle yıldırma politikası!

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere "cinsel içerikli taciz, saldırı ve yıldırma" yöntemlerine başvurduğunu ortaya koyan raporu paylaştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Norveç Mülteci Konseyi liderliğinde hazırlanan rapora dikkati çeken Dujarric, rapora göre Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin Filistinlileri "kendi evlerinde dahi cinsel içerikli taciz, saldırı ve yıldırma eylemlerine maruz bıraktığını" belirtti.

Dujarric, "(Filistinli) erkekler ve erkek çocukları, soyunmaya zorlandıklarını, aşağılandıklarını ve onur kırıcı muameleye tabi tutulduklarını bildiriyor." dedi.

Raporla ilgili detaylı bilgiye yer veren Dujarric, Norveç Mülteci Konseyi'nin anketine katılan ve yerinden edilmiş hane halklarının yüzde 70'inden fazlasının, "kadınlara ve çocuklara yönelik tehditleri, özellikle de cinsel içerikli şiddeti" kaçma kararlarındaki belirleyici faktör olarak gösterdiğini vurguladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre 2026 yılında, Batı Şeria genelinde 1100'den fazlası çocuk olmak üzere, 2 bin 500'den fazla Filistinli yerinden edilirken, bu vakaların yüzde 75'i İsrailli işgalcilerin saldırıları ve erişim kısıtlamalarıyla ilişkilendirildi.

- Gazze'nin yeniden inşası için 71,4 milyar dolar gerekli

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ayrıca BM ve Avrupa Birliği (AB) tarafından bugün yayımlanan başka bir rapora dayanarak Gazze'deki iyileşme ve yeniden inşa ihtiyaçlarının önümüzdeki 10 yıl içinde "tahmini olarak 71,4 milyar dolarlık bir maliyet gerektireceğini" söyledi.

Dujarric, "Bu tutar, temel hizmetlerin yeniden tesisi, kritik altyapının yeniden inşası ve Gazze'deki ekonomik toparlanmanın desteklenmesi amacıyla, ilk 18 ay içinde ihtiyaç duyulan 26,3 milyar dolarlık kaynağı da kapsamaktadır." dedi.

Rapora göre Gazze'de İsrail ordusunun saldırıları sonucu oluşan fiziksel altyapı hasarının 35,2 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini belirten Dujarric, ekonomik ve sosyal hasarın ise yaklaşık 22,7 milyar dolar düzeyinde olduğu bilgisini paylaştı.

Stephane Dujarric, bölgede 371 binden fazla konutun yıkıldığını veya hasar gördüğünü, hastanelerin ise yarısından fazlasının "işlevsiz durumda" olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, "Neredeyse tüm okullar yıkılmış veya hasar görmüş durumda. Gazze ekonomisi ise yüzde 84 oranında daralma yaşadı." açıklamasını yaptı.