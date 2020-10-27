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Aktüel BM raportörü Marin: "Belarus kendi halkına baskı uygulamaktan vazgeçmeli"
Aktüel

BM raportörü Marin: "Belarus kendi halkına baskı uygulamaktan vazgeçmeli"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:26:15 -
BM raportörü Marin: "Belarus kendi halkına baskı uygulamaktan vazgeçmeli"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) Belarus özel raportörü Anais Marin, Belarus hükümetinin kendi halkına baskı uygulamaktan vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.

Marin, BM İnsan Hakları Komitesi'nde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına karşı düzenlenen protestolarda ağustos ve eylülde en az 20 bin kişinin gözaltına alındığını belirterek, yüzlercesinin de işkence ve kötü muamele gördüğünü söyledi.

Gözaltındakilerin çoğunun idari ya da cezai suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Marin, protestoculara yönelik en az 400 davanın açıldığını belirtti.

Marin, "Belarus hükümeti, kendi halkına baskı uygulamaktan vazgeçmeli." şeklinde konuştu.

Belaruslu yetkililerin, barışçıl olarak toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için gözaltına alınanları derhal serbest bırakması gerektiğini ifade eden Marin, böylece sivil toplumun bütün temsilcileriyle ülkedeki siyasi krizin çözümü için bir diyalog sürecinin başlatılabileceğini kaydetti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

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