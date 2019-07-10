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BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için adalet, Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmamalı”

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı için adaletin Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için adalet, Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmamalı”

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı için adaletin Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmaması gerektiğini söyledi.


Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD’nin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Callamard, "Sessizlik bir seçenek değildir. Konuşmak gerekli ama yeterli değil. Harekete geçmeliyiz” dedi. Callamard, "Sessizlik, eylemsizlik, daha da kötüsü ört bas etmek veya açık suç ortaklığı sadece daha fazla adaletsizliğe ve küresel istikrarsızlığa neden olacak. Şimdi harekete geçme zamanı" diye konuştu.


Uluslararası topluma Kaşıkçı cinayeti ile ilgili etkili soruşturma çağrısı yapan Callamard, “Kaşıkçı için adalet, Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmamalı. Diğer devletler evrensel yargı talep etmeli" dedi. Callamard, kaşıkçı cinayetinin gazetecilere, insan hakları savunucularına ve siyasi aktivistlere karşı küresel bir şiddet eğiliminin göstergesi olduğunu söyledi.


ABD’ye cinayet bilgilerini açığa çıkarma çağrısı yapan Callamard, Washington’un işbirliği zincirinin zirvesinde yer almamakla eleştirdi. Callamard, ABD’de yaşayan ve Washington Post gazetesinde köşe yazarı olan Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ABD’nin bir FBI veya medeni hukuk soruşturması yürütmesi gerektiğini belirtti.


BM Raportörü Agnes Callamard, Haziran ayında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmasının ardından yayınladığı 101 sayfalık raporda “yargısız infaz” sonucuna varmıştı. Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve diğer üst düzey yetkililerin, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden bireysel olarak sorumlu olduğuna dair “güvenilir kanıtlar” olduğu kaydedilmişti.


Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudiler tarafından öldürülmüştü.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
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