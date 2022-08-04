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Dünya BM, Olenivka'da 50 Ukraynalı esirin öldüğü saldırıyı soruşturacak
Dünya

BM, Olenivka'da 50 Ukraynalı esirin öldüğü saldırıyı soruşturacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında Olenivka'da düzenlenen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırının BM tarafından kurulan ekip tarafından soruşturulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 11:28:00 -
BM, Olenivka'da 50 Ukraynalı esirin öldüğü saldırıyı soruşturacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres  Rusya'nın ve Ukrayna'nın talebi üzerine soruşturma ekibinin kurulacağını belirterek, "Öncelikle en önemli nokta ile ilgili olarak, bahsettiğiniz olaylarla ilgili olarak Rusya Federasyonu'ndan ve Ukrayna'dan inceleme yapılması talebini aldık. Kendi yetkinlik ve yetkilerime uygun olarak bir soruşturma misyonu başlatmaya karar verdim. Suç soruşturması yapma yetkim yok" dedi.

"Ukrayna ve Rusya'ya sunacağız"

Guterres, ekibin şu anda hazırlandığını, gelişmelerin Rusya ve Ukrayna ile paylaşılacağını ifade ederek, "Umarım bu soruşturmanın tanımı üzerinde bir anlaşmaya varabiliriz. Aynı zamanda, bu ekibe entegre etmeye yetkin, bağımsız kişiler arıyoruz. Her iki taraftan da erişim ve elde etmek için gerekli tüm verilere sahip olmayı ve olayın iç yüzünü gerçeği bulmayı umuyoruz. Dolayısıyla bu çok ciddiye aldığımız bir konu ve bunun için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Neler olmuştu?

30 Temmuz gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi açıklama yaparak Donetsk'in Olenivka kasabasındaki bir hapishaneye saldırı düzenlendiğini ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü duyurmuştu. Ukrayna ordusu, daha sonra hayatını kaybedenlerin Mariupol'daki çatışmalarda esir alınanlar olduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada sorumluların Ukrayna ve ABD olduğunu öne sürdü. Bakanlık, saldırının ABD'den Ukrayna'ya gönderilen HIMARS roket sistemiyle düzenlendiğini ifade etti. 31 Temmuz günü Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne resmi davette bulunarak olayın soruşturulmasını talep etti.

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