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BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı
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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
  1. Arakan
  2. BM
  3. Myanmar
  4. rapor

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