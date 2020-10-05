BM Misyonu'ndan, Yemenli taraflara Hudeyde'deki çatışmaları durdurma çağrısı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'deki Husilere ve hükümet güçlerine Hudeyde'deki çatışmalara son verme çağrısı yaptı.

UNMHA tarafından yapılan yazılı açıklamada, son iki günde kentte yaşanan çatışmalardan derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hudeyde'deki tüm taraflara can kaybına, yıkıma ve daha fazla insani drama neden olan çatışmaları durdurma çağrısı yapıldı.

Hudeyde'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında son iki gündür şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

UNMHA, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2018'de imalanan Stockholm Anlaşması'nın ardından BM'nin 2452 sayılı kararı doğrultusunda kurulmuştu.

Esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili maddeler içeren Stockholm Anlaşması, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçememişti.



