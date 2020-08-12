  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis'ten, hükümetin hızlıca kurulması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 02:00:46 -
BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis'ten, hükümetin hızlıca kurulması çağrısı

BEYRUT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis, Lübnanlı yetkililere, halkın taleplerine cevap verecek bir hükümetin hızlı bir şekilde kurulması çağrısında bulundu.

Kubis, hükümetin, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından gelen protesto gösterileri sonrası istifa etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Lübnan makamlarını, ülkede iktidar boşluğundan kaçınmaya ve hızlıca halkın taleplerine cevap verecek ve desteğini alacak bir hükümet kurmaya çağıran Kubis, hükümetin, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözebilecek güçte olmasının önemine işaret etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, dün yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e yükseldiğini duyurmuştu.

Patlamanın ardından "Hesap Günü" sloganlarıyla cumartesi Beyrut şehir merkezinde başlayan ve binlerce kişinin katıldığı protestoların üçüncü gününde Başbakan Hassan Diyab istifasını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler
Gündem

FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler

Yahudi medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’de yayınlanan sözde yarışma programı “Yaparsın Aşkım”da erkek yarışmacılar kadın..
Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz
Gündem

Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz

Rusya'nın koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kısa bir sürede bir aşının uygulama..
Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen büyük zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen büyük zam geldi

12 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı