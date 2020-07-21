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Aktüel

BM: Libya'da krizin taraflarına mesajımız net; askeri çözüme yer yok

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:12:18 -
BM: Libya'da krizin taraflarına mesajımız net; askeri çözüme yer yok

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler, Libya'daki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini belirterek, tüm taraflara müzakerelere dönme ve siyasi çözüm çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planlarına yönelik soruları yanıtladı.

Mısırlı yetkililerle temasta olduklarını belirten Dujarric, "Libya'da sahada ve ülke dışındaki tüm taraflara mesajımız net; askeri çözüme yer yok. Tek çözüm müzakere edilmiş siyasi bir çözüm." dedi.

Mısır parlamentosu dün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Libya'ya askeri müdahale yapmaya olanak sağlayan "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" yetkisi vermişti.

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