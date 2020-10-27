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Aktüel BM, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını düzenledi
Aktüel

BM, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 07:02:04 -
BM, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını düzenledi

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine çözüm bulmak ve en kısa zamanda seçimlerin yapılması amacıyla Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, sanal toplantıya ülke genelinden 75 kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, forumun genel hedefinin, mümkün olan en kısa sürede ulusal seçimlerin icrasına ilişkin görüşlerde uzlaşıya varmak olduğu ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın yönettiği sanal toplantıda katılımcılar, forum sürecine ilişkin düşüncelerini ve tekliflerini dile getirdi.

Williams, konuşmasında "Libya halkını ilgilendiren diyalog sonucudur, kimin katıldığı değildir. Bundan dolayı yüksek ulusal çıkarların tüm itibarların üzerinde olması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ön hazırlık görüşmesi olan sanal toplantıların ardından 9 Kasım'dan itibaren Tunus'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu düzenlenecek.

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