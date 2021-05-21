BM kendine bekleneni vermekten aciz

Hasan Eğrigöz Ankara

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından İsrail’in Gazze’ye 10 Mayıs’tan bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiği açıklanırken, Siyonistlere şu ana kadar ne yaptırım uygulanabildi ne de bir kınama gerçekleştirilebildi.

Umurlarında değil

Konuya ilişkin konuşan TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “BM’nin yapmış olduğu bu açıklamayı çok az, çok cılız ve neticeye matuf olmayan bir hareket olarak değerlendiriyoruz. BM’nin görevi dünyada ortak akılla sorunlara çözüm üretmek, maalesef BM birçok krizde olduğu gibi işgalci İsrail’in oluşturduğu Kudüs krizinde de kendinden bekleneni vermekten aciz kalıyor” dedi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz da, şunları kaydetti: “AB’nin sessizliği sadece bugün değil, Avrupa Birliği’nin sessizliği Filistin işgalinden bugüne kadar uzanıyor. Çıkan sesler de çok cılız ve yanlı seslerdir. AB ülkeleri kendi içlerinde bulunan Yahudileri küstürmemek, onların çıkarını baltalamamak için sadece Filistin topraklarını değil, bütün İslam topraklarını feda ederler.”