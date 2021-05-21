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BM kendine bekleneni vermekten aciz
Gündem BM kendine bekleneni vermekten aciz
Gündem

BM kendine bekleneni vermekten aciz

Siyonist İsrail’in yıllardır Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal ve uyguladığı zulme iki gözünü de kapatan BM, bu Ramazan ayında artan İsrail’in kanlı saldırılarını görmezden gelirken, yerlerinden edilen son Filistinli sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:52:00 -
BM kendine bekleneni vermekten aciz

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından İsrail’in Gazze’ye 10 Mayıs’tan bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiği açıklanırken, Siyonistlere şu ana kadar ne yaptırım uygulanabildi ne de bir kınama gerçekleştirilebildi.

Umurlarında değil

Konuya ilişkin konuşan TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “BM’nin yapmış olduğu bu açıklamayı çok az, çok cılız ve neticeye matuf olmayan bir hareket olarak değerlendiriyoruz. BM’nin görevi dünyada ortak akılla sorunlara çözüm üretmek, maalesef BM birçok krizde olduğu gibi işgalci İsrail’in oluşturduğu Kudüs krizinde de kendinden bekleneni vermekten aciz kalıyor” dedi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz da, şunları kaydetti: “AB’nin sessizliği sadece bugün değil, Avrupa Birliği’nin sessizliği Filistin işgalinden bugüne kadar uzanıyor. Çıkan sesler de çok cılız ve yanlı seslerdir. AB ülkeleri kendi içlerinde bulunan Yahudileri küstürmemek, onların çıkarını baltalamamak için sadece Filistin topraklarını değil, bütün İslam topraklarını feda ederler.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

saffet

kıyamete dogru diye düşünüyorum çünkü PKK PYD EL KAİDE TALİBAN DEAŞ ve digerlerini kim kurdu 5 kuruş kacak vergiyi bilenler bunları kuranları silah verenleri mi bilmeyecek komik olmayalım yeşili koruyalım
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