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Aktüel BM, Kamboçya hükümetine gözaltına alınan aktivistleri serbest bırakma çağrısı yaptı
Aktüel

BM, Kamboçya hükümetine gözaltına alınan aktivistleri serbest bırakma çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:35:16 -
BM, Kamboçya hükümetine gözaltına alınan aktivistleri serbest bırakma çağrısı yaptı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kamboçya hükümetine gözaltına alınan insan hakları savunucuları ile çevreciler ve diğer aktivistleri serbest bırakma çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamada, ülkenin önde gelen sendika liderlerinden Rong Chhun'un 31 Temmuz'da gözaltına alınmasından bu yana 24 insan hakları savunucusu ve aktivistin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, aktivistlerden 13'ünün baskı yoluyla faaliyetlerini sürdürmeyeceklerine dair taahhütnameler imzalatılarak serbest bırakıldığı, 12 kişinin ise halen gözaltında tutulduğu belirtildi.

Aktivistlerden 3'ünün göl çevrelerindeki yapılaşmanın biyoçeşitliliğe verdiği zarara dikkati çekmek üzere Başbakanlık konutuna yürüyüş düzenlemek amacıyla için Facebook'tan çağrı yapan kişiler olduğu ifade edilen açıklamada, ülkede çok sayıda aktivistin telefonla ölüm tehditleri aldığı ve faaliyetlerinden vazgeçmeleri konusunda uyarıldıkları kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin kadınların, çevrecilerin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini protesto eden grupların barışçıl eylemlerini aşırı güç kullanarak dağıttığı aktarıldı.

Ülkedeki gidişatın, hükümetin muhalefete ve ifade, toplantı ve örgütlenme özgürlüklerine yönelik giderek derinleşen hoşgörüsüzlüğünü ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu hoşgörüsüzlük insan hakları örgütlerini, çevrecileri ve hak savunucularını hedef alıyor. Hükümeti, haklarını kullandıkları için gözaltına alınanları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya ve sivil toplum aktörleri üzerindeki tehdit ve baskıya son vermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

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