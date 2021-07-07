BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü: Türkiye önemli ilerleme kaydetti, takdir ediyoruz!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Direktörü Asya Varbanova, Türkiye'nin, kadına şiddetin engellenmesi konusunda önemli ilerleme kaydetmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bunları takdir ediyoruz ve bu alana geniş kaynakların ayrılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi.

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısına, BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami ile BM Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Direktörü Varbanova katıldı. BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Varbanova, komisyonda, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik konuşma yaptı.

Kadın ve kız çocuklarına şiddet insan hakları ihlalidir

Kadın ve kız çocuklarına şiddetin, en yaygın insan hakları ihlali olduğunu söyleyen Varbanova, "Kadına şiddetten ari hiçbir ülke yok. Biz buna 'gölge pandemi' diyoruz. Çünkü tüm dünyaya baktığımızda bununla yeterince mücadele edilmediğini görüyoruz." diye konuştu.

Verilerin, son 10 yılda dünyada aile içi şiddet konusunda bir azalmanın olmadığını gösterdiğini anımsatan Varbanova, "Dünyada üç kadından biri aile içinde ya fiziksel ya da cinsel olarak şiddete maruz kalmış. Türkiye'de bu konudaki son araştırmaya baktığımızda benzer resmi görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının, kadının ve kız çocuklarının karşılaştığı şiddet riskini artırdığını belirten Varbanova, aile içi şiddetin yanı sıra online ve dijital şiddet riskinin de arttığını dile getirdi. Varbanova, hareket kısıtlamaları nedeniyle hizmetlere erişim konusunda da sıkıntılar yaşandığına dikkati çekti.

"Kadına şiddet münferit değil, toplum temelli bir sorun"

Türkiye'deki BM yöneticileri olarak kadına şiddetle mücadelenin, öncelikli çalışma alanlarından olduğunu aktaran Varbanova, şöyle devam etti:

"BM ve Türkiye arasındaki iş birliği 5 yıllık bir strateji ile çerçevelendirildi. 2020'de 5 yıllık BM iş birliği stratejisini tamamladık. 2016-2020 dönemini kapatmış olduk. 2021-2025 döneminde yeni bir stratejiyi, BM sürdürülebilir kalkınma ve iş birliği çerçevesini yürütüyor olacağız. Hem geçtiğimiz 5 yılda hem de gelecek 5 yıl içinde kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi konusunda özel stratejiler, öncelikler koyduk.

Geride kalan 5 yıllık stratejiye baktığımızda mevzuatın, politikaların, uygulamaların ve hesap verebilirlik mekanizmalarının, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmesi ve kadına şiddetin azalması konusunda hedefi vardı. Yeni stratejiye baktığımızda, Türkiye'de kadın ve kız çocuklarının kaynaklara, fırsatlara, haklara eşit erişiminin olmasını ve ayrımcılıktan ari bir hayat yaşamalarını hedefliyoruz."

Kadına şiddetin münferit değil, toplum temelli bir sorun olduğunu vurgulayan Varbanova, "Köküne baktığımızda nedeni, kadın ve erkek arasındaki eşit olmayan güç dengesidir. Bu nedenle kadına şiddet, daha güçlü bir toplumsal cinsiyet eşitliğine yatırım yapılmadan engellenemez. BM'nin bütün programlarına baktığımızda eşitliği ve güçlendirmeyi destekleyen adımlar olduğunu görüyoruz." görüşünü paylaştı.

"Türkiye önemli ilerleme kaydetti"

Varbanova, Türkiye'nin, kadına şiddetin engellenmesi konusunda önemli ilerleme kaydetmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bunları takdir ediyoruz ve bu alana geniş kaynakların ayrılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de artık toplumun tamamında, kadın hakları konusunda bir bilinç oluştuğunu belirten Varbanova, "Tabii ki kanunlar da kadınlara belli haklar tanıyor ancak kadınların, kanunla kendilerine atfedilen bu haklardan nasıl faydalanacaklarına ilişkin bilgi edinmeleri gerekiyor. Şiddet yalnızca fiziksel dünyada değil, dijital ve çevirim içi dünyada da kendini gösterebiliyor. Bu bağlamda özellikle online ortamda gerçekleşen şiddete de dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.