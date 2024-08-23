BM, İsrail'in müzakere oyununu ifşa etti! 'Hepsi kalıcı işgal için'
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, siyonist rejimin ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal oluşturmaya çalıştığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, siyonist rejimin ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal oluşturmaya çalıştığını açıkladı.
Francesca Albanese, siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları ve devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Müzakerelerde tarihin tekerrür ettiğini belirten Albanese, "israil, Filistin'in geri kalan kısımlarına sahip olmak için müzakereleri kullanıyor. israil, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal ve daha fazla toprak gaspı için koşullar oluşturmayı deniyor." dedi.
Albanese, "Filistin tarihine aşina olanların, israilin yasadışı işgali altında Filistinlilere neler olduğunu ve yerleşimci sömürgeciliğin örneğinin farkında olacağını" ifadelerini kullandı.
(İLKHA)
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