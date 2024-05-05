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Dünya BM İsrail'in insanlık suçunu ilan etti!
Dünya

BM İsrail'in insanlık suçunu ilan etti!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 22:03:00 - 2024-05-05 22:12:30
BM İsrail'in insanlık suçunu ilan etti!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası devam ederken, insani yardımlar bölgeye kısıtlı şekilde ulaşıyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistinli halka gönderilen insani yardımın siyonistler tarafından engellenmeye devam edildiğini duyurdu.

Lazzarini, “İsrailli yetkililer, Birleşmiş Milletler'in insani yardım erişimini engellemeye devam ediyor. Daha bu hafta, ön saflarda yer alan UNRWA ekiplerimizle birlikte Gazze'de olmayı planladığım ziyaretime ikinci kez izin vermediler” dedi.

İnsani yardım çalışanlarına ve konvoylarına yönelik saldırılarda artış kaydedildiğini ifade eden Lazzarini, sölzerine şöyle devam etti:

“Sadece geçtiğimiz 2 hafta içerisinde konvoylara ateş açılması, BM personelinin tutuklanması, zor kullanma, çıplak şekilde üst araması, silahla tehdit ve kontrol noktalarında uzun gecikmelerle konvoyların karanlıkta hareket etmesine ya da iptal edilmesine neden olan 10 olay yaşadık”
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