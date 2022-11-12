  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu sözler 6'lı masayı darmaduman eder! HDP'li Pervin Buldan Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü

Alman hakimden ayakta alkışlanacak sözler! PKK destekçisi Mirza Bilen neye uğradığını şaşırdı

Hem hakaret etti hem mağdur edebiyatı yaptı! Karar sonrası İmamoğlu'ndan iki yüzlü açıklama

Mustafa Kemal için Kur'an okunurken ayaklarını uzattı!

Türk SİHA'ları analizi: Savaşın seyrini değiştirdi! TB2 ve Kızılelma Türkiye'yi 'vazgeçilmez' yaptı

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Rusya - Çin ilişkileri derinleşiyor! Cao Licien: Rusya ile ilişkilerimiz kaya gibi sağlam

Dünyaya duyurdular! Rusya füze ile vurdu

CHP ve HDP'nin asgari ücret teklifleri belli oldu
Dünya BM, İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle ilgili Uluslararası Adalet Divanından görüş istedi
Dünya

BM, İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle ilgili Uluslararası Adalet Divanından görüş istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in faaliyetlerinin bir sonucu olarak Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesinin yasal sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) acilen görüş açıklamasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 07:10:00 -
BM, İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle ilgili Uluslararası Adalet Divanından görüş istedi

BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde, 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in faaliyetleri sonucunda Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkının reddedilmesinin yasal sonuçları hakkında ICJ'den ivedilikle görüş bildirmesi talep edilen karar tasarısına ilişkin oylama yapıldı.

Komitede yapılan oylamada, tasarı 17'ye karşı 98 oyla kabul edilirken 52 ülke çekimser oy kullandı.

Tasarıda, "Kutsal Kudüs'ün demografik yapısını, niteliğini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan önlemler de dahil olmak üzere 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarının uzun süreli işgali, yerleşimi ile ilhakı ve ayrım yapan yasa ile önlemleri kabul etmesi nedeniyle" İsrail'in Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği belirtildi.

Komite bu tasarıda, İsrail'in politikaları ve uygulamalarının işgalin yasal statüsünü nasıl etkilediği ve bu statünün tüm devletler ile BM için yasal sonuçlarının ne olabileceğine dair görüş bildirilmesini talep etti.

BM'nin en üst düzey yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 2004'te, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuka uygun olmadığını kabul etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23