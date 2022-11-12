BM, İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle ilgili Uluslararası Adalet Divanından görüş istedi

BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde, 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in faaliyetleri sonucunda Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkının reddedilmesinin yasal sonuçları hakkında ICJ'den ivedilikle görüş bildirmesi talep edilen karar tasarısına ilişkin oylama yapıldı.

Komitede yapılan oylamada, tasarı 17'ye karşı 98 oyla kabul edilirken 52 ülke çekimser oy kullandı.

Tasarıda, "Kutsal Kudüs'ün demografik yapısını, niteliğini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan önlemler de dahil olmak üzere 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarının uzun süreli işgali, yerleşimi ile ilhakı ve ayrım yapan yasa ile önlemleri kabul etmesi nedeniyle" İsrail'in Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği belirtildi.

Komite bu tasarıda, İsrail'in politikaları ve uygulamalarının işgalin yasal statüsünü nasıl etkilediği ve bu statünün tüm devletler ile BM için yasal sonuçlarının ne olabileceğine dair görüş bildirilmesini talep etti.

BM'nin en üst düzey yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 2004'te, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuka uygun olmadığını kabul etmişti.