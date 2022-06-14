BM: İsrail öldürmeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bachelet, 23-28 Mayıs 20211’de Çin’i ziyaret ettiğini anımsattı. Ziyareti esnasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde geniş çaplı gözaltılar ve istismarlar da dahil Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların insan hakları durumuna ilişkin endişelerini dile getirdiğini belirten Bachelet, Çin’de görüştüğü yetkililerle Çin’in terörle mücadele ve ulusal güvenliği koruma politikaları bağlamındaki insan hakları ihlalleri, etnik ve dini azınlıkların haklarının korunması gibi konuları istişare ettiğini söyledi.

Bachelet ayrıca Tibet ve Hong Kong bölgelerindeki insan hakları endişelerini dile getirdiğini belirtti.

“İsrail öldürmeye ve yaralamaya devam ediyor”

Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile’nin İsrail askerlerince öldürülmesine de değinen Bachelet, “İsrail makamlarını gazeteci Akile’nin öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma açmaya, sonuçları ve bulguları derhal kamuoyuna açıklamaya ve failleri sorumlu tutmaya çağırıyorum” dedi.

Bachelet, uluslararası insan hakları hukuku uyarınca, İsrail makamlarının neden olduğu her ölüm ve ciddi yaralanma vakasının araştırılması ve uygun şekilde hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu: “Hakim olan cezasızlık iklimi daha fazla ihlal ve şiddeti körüklüyor. İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklar da dahil olmak üzere Filistinlilerin şu anda kronik olarak yüksek düzeyde öldürülmesi ve yaralanması, 2022’nin ilk altı ayında devam etti.”