BM, İran'daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu'da yeni bir göç dalgası başladı
Dünya

BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), ABD ve İsrail’in iki haftadır süren ağır saldırıları sonucu İran’da yaklaşık 3,2 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Saldırılarda ölü sayısı 1348’i aşarken, milyonlarca insan güvenlik arayışıyla kırsal bölgelere ve ülkenin kuzeyine sığınıyor.

Ortadoğu’da 28 Şubat'ta patlak veren ve bölgesel bir yıkıma dönüşen ABD-İsrail saldırıları, İran'da tarihin en büyük iç göç dalgalarından birini tetikledi. Birleşmiş Milletler (BM), emperyalist saldırganlığın bedelini sivil halkın ödediğini rakamlarla ortaya koyarken, İran içindeki insani dramın boyutları korkutucu bir seviyeye ulaştı.

BM Acil Durum ve Program Desteği Direktörü ve Orta Doğu Acil Durumu Bölgeler Arası Mülteci Müdahale Koordinatörü Ayaki Ito, ABD ve İsrail'in saldırıları altında bulunan İran'da yaklaşık 3,2 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

BMMYK Orta Doğu Mülteci Müdahale Koordinatörü Ayaki Ito, İran ile ABD'nin saldırıları altında bulunan İran'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ayaki Ito, "Ön değerlendirmelere göre, (son 2 haftada) devam eden çatışmalar sonucunda ülke içinde 600 ila 1 milyon İranlı hane geçici olarak yerinden edilmiş durumda ve bu da 3,2 milyona kadar insanı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bunların çoğunun, güvenlik arayışı içinde Tahran ve diğer büyük şehirlerden ülkenin kuzeyine ve kırsal bölgelere gittiğini bildiren Ayaki Ito, saldırıların devam etmesiyle bu rakamın artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

Ayaki Ito, bu durumun insani ihtiyaçlarda endişe verici bir artışa işaret ettiğini ve savunmasız mülteciler üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

İnsanların, artan güvensizlik ve temel hizmetlere sınırlı erişim nedeniyle etkilenen bölgeleri terk ettiğini kaydeden Ayaki Ito, İran'da artan ihtiyaçlara yanıt vermeye gayret ettiklerini, ulusal yetkililerle ve ortaklarla birlikte gereksinimleri de değerlendirdiklerini söyledi.

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Emir Timur

Ülkenizi terk etmeyin dağlara köylere çekilin savaş sizi yıldırmasın İran içinde ki Türk komutanlara büyük görevler düşüyor madem abd çılgınlık yapacakmış karadan girmeyi düşünüyorsa bu yanlış bir durum savaşı bir an önce durdurmak lazım lakin girme cesareti göstermeye kalkarsa Türk kökenli komutanlar bunu engellemeye muktedir Kudret idrak ve kabiliyete sahiptir. İran içinde ki Türk milleti ve horosan Türk komutanlar pusu tuzak kurun şunu unutmayın İran bir ırak değildir ABD yönetimi aklını başına topla abd askerleri de İsrail için siyonistler için ölmek istemiyor biz dünya halkının barış huzur istikrar içinde yaşayabilir olduğuna inanıyoruz
