BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Venezuela’ya geliyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif Juan Guaido ile buluşmak için 12 Haziran’da ülkeye geliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet gelecek hafta Venezuela’yı ziyaret edecek. Eski Şili Devlet Başkanı Bachelet, Venezuela makamlarına bu ziyaretin şartlarını ettirmek için uzun süredir çaba harcadığını söyledi. Başkent Karakas’a 19 Haziran’da gelecek olan Bachelet, 21 Haziran’a kadar ülkede kalacak.

Bachelet, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Milli Meclis, anayasayı hazırlayan Kurucu Meclis ve Bakanlar ve temsilciler ile toplantılar yapacak.

Adalet Yüksek Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ve Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ile Kamu Denetçisi Carlos Alfonso Negret’le de birer görüşme yapılması bekleniyor.