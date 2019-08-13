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BM Hong Kong’daki şiddeti kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hong Kong’da yaşanan protestolarda artan şiddeti kınayarak diyalog çağrısında bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 15:33
BM Hong Kong’daki şiddeti kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hong Kong’da yaşanan protestolarda artan şiddeti kınayarak diyalog çağrısında bulundu.


Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler şiddetini arttırarak devam ediyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hong Kong’da yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, taraflara diyalog çağrısında bulundu. Hong Kong’da haftalardır devam eden demokrasi yanlısı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarını kınayan Bachelet, yetkilileri ve protestocuları anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.


Polislerin protestolara müdahalesinde uluslararası normlara aykırı silahlar kullandığına ilişkin güvenilir kanıtların incelendiğini belirten Bachelet, Hong Kong makamlarına polislerin protestocuları doğrudan hedef alarak kapalı alanlarda göz yaşartıcı gaz kullanımını incelemesi çağrısında bulundu.


Protestocuların Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nı işgal etmesi nedeniyle birçok uçuş iptal edildi. Havaalanı yetkilileri, check-in işlemlerinin yerel saatle 16.30’dan itibaren askıya alındığını açıkladı.


Açıklamada, halka havaalanına gelmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:33
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