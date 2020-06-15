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BM, Hafter heyetiyle ikinci görüşmeye hazırlanıyor

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: - "(Terhune'deki toplu mezarlar) Libyalı yetkililer, soruşturma için UNSMIL'den yardım talep etti ve misyon destek konusunda yetkililerle iletişime geçti"

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:56:41 -
BM, Hafter heyetiyle ikinci görüşmeye hazırlanıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da ateşkes kapsamında ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter heyetiyle (LNA) ikinci tur video konferans görüşmelerininin hazırlığını yaptıklarını duyurdu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Libyalı taraflarla 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantıları ve Terhune kentindeki toplu mezarlara ilişkin açıklamada bulundu.

Ortak askeri komite toplantılarının devam ettiğini belirten Haq, ''BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), LNA heyeti ile ikinci tur video konferans görüşmelerine hazırlanıyor ve görüşmeler yakında yapılacak.'' dedi.

Haq, Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezarlara ilişkin ise ''Libyalı yetkililer, soruşturma için UNSMIL'den yardım talep etti ve misyon destek konusunda yetkililerle iletişime geçti.'' değerlendirmesini yaptı.

Terhune’yi 5 Haziran'da ele geçiren Libya ordusu, burada bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

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