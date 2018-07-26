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BM Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıs'ta taraflara çağrı

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını oy birliğiyle kabul eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara 'süreci hızlandırmaları' çağrısında bulundu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 19:21
BM Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıs'ta taraflara çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs sorununun çözümü için tüm taraflara ''siyasi irade ortaya koymaları'' ve ''süreci hızlandırmaları'' çağrısı yaptı. 

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'nun (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını isteyen karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. BMGK, UNFICYP'in görev süresini 31 Ocak 2019'a kadar uzatma kararı aldı. BM Güvenlik Konseyi Başkanı Olof Skoog, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararda ayrıca tüm taraflara ''siyasi irade ortaya koymaları'' ve ''süreci hızlandırmaları'' çağrısında bulunulduğunu söyledi.

1964'TEN BERİ GÖREV YAPIYOR

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor. Ancak ABD, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'nda reform yapılmasını talep ediyor. UNFICYP'in görev süresinin uzatılması konusunda görüş ayrılıklarının olduğu BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD, kararın kabul edilmesini bu kez onaylasa da Kıbrıs'taki barış gücü misyonu için iki seçeneği gözden geçiriyor.

TRUMP YÖNETİMİ, ASKER SAYISININ AZALTILMASINI TALEP EDİYOR

Barış gücü misyonlarına yaptığı finansal katkıyı azaltan ve bazı misyonlardaki asker sayısının düşürülmesini sağlayan Trump yönetimi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunda da reform yapılmasını ve misyondaki barış gücü askerlerinin sayısının azaltılmasını talep ediyor.

Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun küçültülmesini isteyen ABD'nin, adada liderlerden ''siyasi süreç konusunda acil adım atmaları talebinde bulunduğu'' belirtiliyor.

ABD'nin gözden geçirdiği seçeneklerden ikincisi ise Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun tamamen kapatılması olarak görülüyor.

Ancak diplomatik kaynaklar, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in her iki seçeneğe de sıcak bakmadığını söyledi.

İngiltere ve Fransa'nın, barış gücü misyonunun adada istikrarı sağladığı görüşünde olduğunu ve misyonun kapatılmasının gerginlik yaratabileceği endişesini taşıdığını dile getiren diplomatlar, Rusya ve Çin'in de adadaki misyonun olduğu gibi kalması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

GÜNEY KIBRIS YÖNETİMİ, KAPATILMASINDAN ENDİŞE EDİYOR

Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de UNFICYP'in küçültülmesi ya da kapatılması ihtimalinden endişe duyuyor.

GKRY'nin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği ve AA muhabirinin ulaştığı mektupta da ''UNFICYP tartışmasız adada istikrarı sağlıyor ve gerginliği minimum seviyede tutarak Kıbrıs sorununun çözümünde de müzakerelere elverişli bir ortam sunuyor.'' ifadesine yer verilmişti.

Kıbrıs Barış Gücü Misyonu'nun en küçük misyonlardan biri olduğu belirtilen mektupta, BM barış gücü misyonlarına ayrılan bütçenin sadece yüzde 0,5'inin UNFICYP için kullanıldığına ve BM'ye ''yük olmadığına'' işaret edilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise adadaki barış gücü misyonunun ''önemli ölçüde işlevini yitirdiğini'' savunuyor.

EN UZUN SÜRE FAALİYET GÖSTEREN BARIŞ GÜCÜ

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP'te toplamda bin 21 kişi görev yapıyor. Bunlar arasında 150 sivil, 750 kişiden oluşan askeri birlik ve 52 kurmay da bulunuyor.

Misyonun 55 milyon 152 bin dolarlık bütçesinin üçte birini Güney Kıbrıs yönetimi karşılıyor. Yunanistan her yıl 6,5 milyon dolar katkıda bulunuyor ve bütçenin geri kalanı ise BM tarafından karşılanıyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 19:21
  1. BM Güvenlik Konseyi

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