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Dünya BM Güvenlik Konseyi Maraş'ı görüşecek
Dünya

BM Güvenlik Konseyi Maraş'ı görüşecek

KKTC'nin Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), cuma günü ele alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 02:11:00 -
BM Güvenlik Konseyi Maraş'ı görüşecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş kararını kapalı oturumda ele alacak.

Toplantının yerel saat ile 15.00'da yapılması planlanıyor.

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu karardan endişe duyulduğunu açıklayarak, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise BM'nin ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş konusundaki pozisyonunun değişmediğini kaydetmişti.

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