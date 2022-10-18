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Dünya BM güçlerine bombalı saldırı
Dünya

BM güçlerine bombalı saldırı

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu askeri birliklerinin mayın arama faaliyetleri sırasında çarptıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker öldü, diğer 2'si yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 19:37:00 - 2022-10-18 19:46:22
BM güçlerine bombalı saldırı

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) bağlı askeri güçlere ait bir araç Mali kuzeyinde el yapımı patlayıcıya çarptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada MINUSMA askeri güçlerinin Kidal bölgesinde yer alan Tessalit köyünde EYP'ye çarpması sonucu 3 askerin öldüğünü, 3 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Bir süre sonra yaralı askerlerden biri daha ölürken ölü sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Olayın gerçekleşmesinden birkaç saat sonra bir EYP saldırısı daha gerçekleştiği ancak MINUSMA tarafında herhangi bir kaybın yaşanmadığı bildirildi.

Mali'de EYP'nin infilak etmesi sonucu ölen BM askerlerinin Çad'lı olduğu açıklandı.

2013 yılından bu yana MINUSMA'ya bağlı askeri güçlerden 74'ünün el yapımı patlayıcı ve mayın saldırılarında hayatını kaybettiği biliniyor.

MINUSMA'nın Mali'de 12 bin askeri personeli bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

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