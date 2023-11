BM Genel Sekreterinin sözleri kapak olsun! Meral Akşener’e tokat gibi cevap

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Hamas ve Netanyahu hakkındaki rezil açıklamaları da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres dedi ki, “56 yıldır Filistin boğuluyor.” Korkunç bir baskıyla da karşılaştı. Meral Akşener’in yanında duran, namaz kılan, ülkücüyüm diyenlere bir uyarı olsun. Devam etti Guterres, dedi ki, “Hamas durup dururken saldırmadı.” Ben şimdi soruyorum Meral Akşener’e, grup toplantılarında kürsüye çiftçiyi çıkardı, esnafı çıkardı, öğrenciyi çıkardı, kadınları temsilen bir kadını çıkardı vs. vs. Domates dedi, patates dedi, hıyar dedi bilmem ne. Şuan patates 10 küsur lira. İki sene önce kıyameti koparıyordu Meral Akşener. Seçim öncesinde, “Soğan 25 lira” diyordu Akşener, soğan şuan 7 lira. Akşener, bunları dile getirdin peki. 7 Ekim’de Hamas’ı suçlu görüyorsun, Hamas saldırdı diyorsun, peki bir anlığına kabul ediyorum. 7 Ekim’den önce Filistinliler her gün bir kişiyi şehit veriyorlardı. Sen grup toplantılarında bir kere çıkıp dedin mi ki, “İsrail’in zulmünü lanetliyorum. Yazıklar olsun Birlemiş Milletler’e. Yazıklar olsun ABD’ye, Avrupa’ya.” Demedin.

İnsanlar ölüyor. Çocukları şehit veriyorlar. Kadınlar, kızlar şehit veriliyor. En sonunda Hamas bir başkaldırı yapmış. O başkaldırı da, İsrail’in işgal altında tuttuğu topraklar. O topraklar da 1967 sınırlarını bile kabul etmeden işgal ettiği topraklar. Yoksa İsrail’in tamamı işgal toprağı zaten.

Meral Akşener bunu bir kere söylemediği halde, Hamas, “Artık yeter” dedikten sonra iki tane roket attı diye, “Hamas Netanyahu’nun zulmüne zemin hazırlıyor, Hamas terör örgütüdür, Hamas şudur, Hamas budur” diyor Meral Akşener. İsrail de bunu diyor zaten. Katil ile aynı safta duruyorsun.

ÖNE ÇIKAN VİDEO