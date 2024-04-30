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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi uyarı: İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkeler...
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi uyarı: İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkeler...

Yeniakit Publisher
2024-04-30 19:28:00 -
BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi uyarı: İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkeler...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Refah'a askeri saldırıya karşı tüm dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Refah'a askeri saldırıya karşı uyararak, "İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkelerin var güçleriyle Refah'a operasyonu engellemeleri için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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