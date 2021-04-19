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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres rapora atıf yapıp uyardı: Uçurumun eşiğindeyiz
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres rapora atıf yapıp uyardı: Uçurumun eşiğindeyiz

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2020 Küresel İklim Raporu'na 2020 yılı en sıcak 3 yıldan biri olurken, koronavirüs de bunu engelleyemedi. Raporu yorumlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "uçurumun eşiğindeyiz" diyerek uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 22:04:00 -
BM Genel Sekreteri Guterres rapora atıf yapıp uyardı: Uçurumun eşiğindeyiz

2020 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olurken, kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları da dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştı.

2015'ten bu yana geçen 6 yıl ise en sıcak yıllar olarak kayda geçti.

"Dünya 'uçurumun eşiğinde"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısı yaptı.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması ve karbon salımının 2050'ye kadar sıfıra indirilebilmesi için hükümetlere "iddialı planlar" sunmaları çağrısı yapan Guterres, iklim kriziyle mücadelede "Bu yıl, eylem yılı olmalı." dedi.

'Zaman hızla tükeniyor'

Paris İklim Anlaşması hedeflerinin karşılanması için "zamanın hızla tükendiğine" dikkati çeken Guterres, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini de tehlikeye attığını söyledi.

Yeşil ekonomi 25 milyon istihdam sağlayacak

Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomiye geçişin ise 25 milyon istihdam yaratacağını ifade etti.

Rapora göre ayrıca, Eylül 2020'de Kuzey Kutup Dairesinde (Arktik) deniz buzu seviyesi, tarihinin en düşük ikinci seviyesine geriledi.

Atlantik Okyanusu'nda geçen sene meydana gelen 30 fırtına en az 400 kişinin ölümüne ve 41 milyar dolar zarara neden olurken, aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklıklar ve orman yangınları da milyarlarca dolar ekonomik kayba ve birçok ölüme yol açtı.

2020'in ilk yarısında ise büyük ölçüde hidrometeorolojik tehlikeler ve afetler nedeniyle yaklaşık 9,8 milyon kişi yerinden oldu.

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Yorumlar

Saitama

batsin.... liberaler zaten dünyanin içine etmişler
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Fehmi

Ulus devletleri yıkıp insanoğlunu kıracaklar dünya üstünde şu an bunun önüne gecebilecek irade yok
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