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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres Müslümanlara kurulan tuzağı açıkladı
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres Müslümanlara kurulan tuzağı açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, güç sahibi bazı insanlırın medyayı da kullanarak Müslümanlara karşı önyargıyı artırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 23:43:00 -
BM Genel Sekreteri Guterres Müslümanlara kurulan tuzağı açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" dolayısıyla düzenlenen üst düzey çevirim içi etkinlikte konuştu.

BM İnsan Hakları Konseyi raporunun, Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılığın salgın boyutunda arttığına dikkati çektiğini dile getiren Guterres, Müslüman kadınların cinsiyetleri, etnik kökenleri ve inançları nedeniyle 3 kat daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını kaydetti.

"Medya, Müslümanlara karşı tek tip ön yargıyı artırıyor"

Antonio Guterres, "Ne yazık ki, medya ve güce sahip bazı kimseler, Müslümanlara karşı tek tip ön yargıyı artırıyor." ifadesini kullandı.

Müslüman karşıtı bağnazlığın, küresel olarak artan etnik milliyetçilik ve neo-nazizim gibi diğer eğilimlerle aynı çizgide olduğunu vurgulayan Guterres, "Pek çok hoşgörüsüzlüğün resmi istatistiklerde görünmeyebileceğini hatırlayalım. Ancak bu eylemler, insanların onurunu ve ortak insanlığımızı zedeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Gayret

Ciddi olamazsin dostum. Bu 25 senedir böyle yeni mi uyandiniz diye sorarlar adama. Bosna da katliama yapan da siz. Bize Allah ve müminler yeter
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