BM Genel Sekreteri Guterres: Böyle bir yıkım ve ölümün benzerini görmedim

Guterres, Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananları ve dünya genelindeki çatışmaları değerlendirdi.

BM'nin, Gazze'deki olası bir ateşkesi gözlemlemeyi teklif ettiğini belirten Guterres, Orta Doğu'daki BM Ateşkes Gözetim Örgütü (UNTSO) misyonunu hatırlattı.

Antonio Guterres, ancak İsrail'in kabul etme ihtimalinin düşük olması nedeniyle BM'nin Gazze'nin geleceğinde rol oynayabilmesinin "gerçekçi olmadığını" ifade etti.

Gazze'de ateşkesin aciliyetine dikkati çeken Guterres, "Gazze'de gördüğümüz acılar, BM Genel Sekreterliği dönemimde eşi benzeri görülmemiş seviyede. Daha önce, Gazze'de son birkaç ayda gördüğümüzdeki gibi bir ölüm ve yıkım seviyesi görmemiştim." diye konuştu.

Guterres, iki devletli çözümün tek yol olduğunu ve başka bir alternatifin uygulanabilir olmadığını ifade ederek "Bu, 5 milyon Filistinlinin bir devlette hiçbir hakka sahip olmadan yaşaması anlamına geliyor." dedi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı için yakın gelecekte bir ateşkes görmüyorum"

Dünya'nın "tam bir kaos içinde" olduğunu vurgulayan Guterres, çatışmaların yayıldığını ve Gazze'ye saldırılar ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "sonunun gözükmediğini" belirtti.

Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı için yakın gelecekte bir ateşkes görmediğini kaydederek, savaşın hızlı ya da kolay bir şekilde sona ermeyeceğini dile getirdi.

BM'nin insani yardım operasyonlarının da kriz içinde olduğunu aktaran Guterres, ihtiyaçların çatışmalar, doğal afetler ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi derecede arttığını vurguladı.

Kaynak: AA