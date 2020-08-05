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Dünya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Beyrut mesajı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamada Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarının da yaralandığı açıklanırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan halkına başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 03:29:00 -
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Beyrut mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres, Beyrut'taki bugünkü korkunç patlamalarda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Lübnan hükümeti ile halkına en derin taziyelerini sunuyor." ifadesini kullandı.

Guterres'in, patlamada yaralananlara da acil şifalar dilediğini aktaran Haq, olayda Beyrut'ta görev yapan bazı BM personelinin de yaralandığını bildirdi.

Haq, "BM, bu zor zamanında Lübnan'ı destek sözünü sürdürüyor ve bu olaya müdahalede aktif bir şekilde Lübnan'a yardım ediyor." dedi.

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