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Dünya BM Genel Merkezi kapatılmıştı! Silahlı şahıs teslim oldu
Dünya

BM Genel Merkezi kapatılmıştı! Silahlı şahıs teslim oldu

BM Genel Merkezinin ve binanın bulunduğu caddenin kapanmasına neden olan silahlı şüpheli teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:44:00 -
BM Genel Merkezi kapatılmıştı! Silahlı şahıs teslim oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin ve binanın bulunduğu caddenin kapanmasına neden olan silahlı şüpheli teslim oldu.

BM Genel Merkezinin 42. Cadde'deki girişinde silahlı olduğu görülen şüpheli yüzünden 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

BM Güvenlik Birimi de bina dışındaki "güvenlik durumu" nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, New York Polis Departmanının (NPYD) silahlı şüpheliyle müzakere ettiği belirtildi.

Şüpheli, birkaç saat süren müzakerenin ardından polise teslim oldu.

NYPD'den yapılan açıklamada, şüphelinin gözaltında olduğu ve tehlikenin ortadan kalktığı bildirildi.

Kapatılan cadde, şüphelinin polise teslim olmasının ardından trafiğe açıldı ve bina çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri kaldırıldı.

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