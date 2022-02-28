BM Genel Kurulu'nda Rusya'ya ağır sözler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, "Rusya hava saldırıları için hazırlık yapmakta ve sivilleri hedef almakta. Rusya'nın füzeleri Ukrayna'nın altyapısına zarar vermekte. Aynı zamanda yıkılan kentler de var. Neredeyse tamamen yıkılan kentler var. Sivillerin hedef alındığını görüyoruz” dedi.

Saldırılar sonrası Ukrayna’da radyasyon seviyelerinin arttığını aktaran Kislitsa, “Karadeniz'de Panama ve Moldova bayraklı gemilere saldırdılar. Uluslararası hukukun alenen ihlali devam ediyor. Gemilerin birinde inanılmaz biçimde Rus mürettebat da vardı. Ancak yine de saldırdılar. Rusya, anaokullarını, hastaneleri de hedef almakta" dedi.

"Rusya'dan bir talepte bulunmamız gerekiyor"

Kislitsa, "Rus ordusu, ambulansların geçişlerine izin vermedi. Bugünden itibaren aralarında çocukların da bulunduğu 353 kişi öldürüldü. Rusya'nın işgalinin ilk beş günlük bilançosu böyle. Bu sayılar durmadan artıyor. Şu an ne kadar kişinin öldürüldüğünü tahmin bile edemiyoruz. Ukrayna savunmaya geçiyor” diye konuştu.

Genel Kurul'un sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini aktaran Kislitsa, “Rusya'nın saldırısını durdurması gerekli. Rusya'nın eylemleri bir saldırı niteliğindedir. Rusya'dan bir talepte bulunmamız gerekiyor. Tamamen güçlerini Ukrayna topraklarından çekip, sınırlarına geri dönmesi lazım. Donets ve Luhansk bölgelerinde de insani kurallara, yasalara uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ukraynalılar bu değerler için savaşıyor"

Rusya'nın en yakın müttefiki olan Belarus'u da hedefine alan Kislitsa, "Genel Kurul'un Belarus konusunda yapması gerekenler var. Şimdi gördüğümüz şeyler, Ukrayna'da olanlar zaten güvenlik sonuçlarını getiriyor. İnsani durum konusunda sonuçları var. Avrupa için gıda, güvenlik, enerji güvenliği, finansal pazarlar konusunda etkileri olacak, dünyada da etkileri olacak. Eğer Ukrayna hayatta kalmazsa uluslararası barış hayatta kalmayacaktır. BM de hayatta kalmayacaktır, hiç hayal kurmayın. Eğer Ukrayna hayatta kalmazsa demokrasi de başarısız olacaktır. Şimdi biz Ukrayna'yı, BM'yi, demokrasiyi kurtarabiliriz. İnandığımız değerleri savunabiliriz. Ukraynalılar bu değerler için savaşıyor ve bunu hayatlarıyla ödüyorlar” dedi.

“Putin, Rusya'nın BM'deki varlığını yasa dışı kılabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı”

Kislitsa, “Rusya heyeti kısa süre sonra sözü alacak. Putin, Rusya'nın BM'deki varlığını yasa dışı kılabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Acaba Rusya'nın BM'deki varlığı zaten başından beri meşru muydu, hiç meşru olmuş muydu? Acaba kurul fıkra 2 madde 4 uyarınca Rusya Federasyonu ile ilgili bir karar almış mıydı? Aralık 1991'de ya da Ocak 1992 ve daha sonrasında yapıldı mı? Rusya konusunda bir karar alındı mı?" dedi.