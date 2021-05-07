BM: Filistinlilerin evlerinden zorla tahliye edilmesi "savaş suçu"dur

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılması konusunda siyonist işgalci rejimi uyardı.

BM Hukuk Bürosu Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre'de yaptığı açıklamada bunun "bir savaş suçu" olacağını söyleyerek "israili tüm zorunlu tahliyeleri iptal etmeye çağırıyoruz." dedi.

"Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin bölgesinin bir parçası olduğunu" ve burada uluslararası insani hukukun geçerli olduğunu söyleyen Colville, "İşgal gücü, işgal altındaki bölgede özel mülkiyete el koyamaz. İşgal altındaki bölgede sivillerin yerinden edilmesi, uluslararası hukuk açısından yasadışıdır. Bu durum savaş suçu sayılabilir." dedi.