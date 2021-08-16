BM: Filistinli çocuklar eğitimin yanı sıra güvenliği de hak ediyorlar

Yeni eğitim yılıyla birlikte iki milyon iki yüz bin Filistinli çocuğun okula gideceğini söyleyen Hastings, "Bunlar sadece eğitimi değil aynı zamanda güvenliği, güvenceyi ve ümidi de hak etmektedir." dedi.

Çocukların haklarının; sadece güven içinde eğitim öğretim görmeden ibaret olmadığını söyleyen Hastings, aynı zamanda çocukların konumlarının zayıf olması nedeniyle kendilerine özel korumanın da sağlanması gerektiğini vurguladı.

2021'in başından bu yana işgalci rejimin 79 Filistinli çocuğu katlettiğini, 1269 çocuğu da yaraladığını hatırlatan Hastings, bunlardan 67'sinin 10-21 Mayıs tarihlerinde Gazze'ye yönelik saldırılar esnasında katledildiğini aktardı.

Bir çocuğun da savaşın geriye bıraktığı patlayıcı maddelerden biriyle oynarken hayatını kaybettiğini belirten Hastings, "Ayrıca işgal kuvvetleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdikleri baskınlarda da 11 çocuğu katlettiler. Bu bölgede 584 çocuk işgal kuvvetleri tarafından yaralanırken, 24 çocuk da yahudi yerleşimciler tarafından yaralandı." ifadelerini kullandı.

Hastings, haziran ayının başından itibaren 225 çocuğun işgal rejiminin sorgulama merkezlerinde gözaltında tutulduğunu kaydetti.